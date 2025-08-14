Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фото: Джордж Расселл показал, как проводит время со своей девушкой на Сардинии

Фото: Джордж Расселл показал, как проводит время со своей девушкой на Сардинии
Комментарии

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл показал, как проводит свободное время. На своей странице в социальных сетях британский спортсмен поделился несколькими фотографиями, где демонстрируется, как он отдыхает и поддерживает физическую форму на Сардинии. На итальянский остров Джордж прибыл вместе со своей девушкой Кармен Монтеро Мундт.

«Скучаю по гонкам, наслаждаюсь отдыхом», — подписал фото Расселл.

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

В настоящий момент Расселл занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 172 очка. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Нидерландов, пройдёт с 29 по 31 августа.

Материалы по теме
Расселл: посмотрите на Шумахера, ему было за 30, прежде чем он выиграл титул с «Феррари»

Расселл и Алонсо сыграли в миниатюрный пинг-понг:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android