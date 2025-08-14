Фото: Джордж Расселл показал, как проводит время со своей девушкой на Сардинии

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл показал, как проводит свободное время. На своей странице в социальных сетях британский спортсмен поделился несколькими фотографиями, где демонстрируется, как он отдыхает и поддерживает физическую форму на Сардинии. На итальянский остров Джордж прибыл вместе со своей девушкой Кармен Монтеро Мундт.

«Скучаю по гонкам, наслаждаюсь отдыхом», — подписал фото Расселл.

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

В настоящий момент Расселл занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 172 очка. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Нидерландов, пройдёт с 29 по 31 августа.

