«Брак, закончившийся разводом». Экклстоун — об увольнении Хорнера из «Ред Булл»

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мыслями насчёт увольнения британца Кристиана Хорнера с поста руководителя австрийского гоночного коллектива «Ред Булл».

«[Ситуация с Кристианом] Напоминает брак, закончившийся разводом. После того как скончался Дитрих Матешиц, у людей внутри команды сложились представления о дальнейшем развитии команды, отличные от представлений Кристиана.

Хорнер проделал очень хорошую работу [на посту руководителя команды]. Но, как и Макса Ферстаппена, его считали человеком, у которого не было достойного помощника. Трудно критиковать того, кто выигрывает гонки и титулы, однако у Кристиана не было плана «Б» на случай, если что-то пойдёт не так с ним самим или Максом», — приводит слова Экклстоуна портал F1destinations.