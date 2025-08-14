Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Брак, закончившийся разводом». Экклстоун — об увольнении Хорнера из «Ред Булл»

«Брак, закончившийся разводом». Экклстоун — об увольнении Хорнера из «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мыслями насчёт увольнения британца Кристиана Хорнера с поста руководителя австрийского гоночного коллектива «Ред Булл».

«[Ситуация с Кристианом] Напоминает брак, закончившийся разводом. После того как скончался Дитрих Матешиц, у людей внутри команды сложились представления о дальнейшем развитии команды, отличные от представлений Кристиана.

Хорнер проделал очень хорошую работу [на посту руководителя команды]. Но, как и Макса Ферстаппена, его считали человеком, у которого не было достойного помощника. Трудно критиковать того, кто выигрывает гонки и титулы, однако у Кристиана не было плана «Б» на случай, если что-то пойдёт не так с ним самим или Максом», — приводит слова Экклстоуна портал F1destinations.

Материалы по теме
Совершенно новая команда. Что же будет с «Ред Булл» после Хорнера?
Совершенно новая команда. Что же будет с «Ред Булл» после Хорнера?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android