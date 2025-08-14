«Именно этого я и придерживаюсь». Оскар Пиастри раскрыл свой подход к гонкам

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри ответил на вопрос по поводу своего подхода к гонкам. У австралийца поинтересовались, ведёт ли он какие-то подсчёты, чтобы лучше понимать, как прийти к чемпионству.

«Я считаю, что нужно идти от гонки к гонке. Звучит скучно, и в какой-то мере так и есть, однако это правда. Знаете, нельзя беспокоиться, к примеру, насчёт Абу-Даби. В Формуле-1 всегда следует выкладываться на максимум. Так что, как бы банально это ни звучало, главное – сосредоточиться на гонке, в которой участвуешь, и попытаться набрать как можно больше очков. Можно сказать: «Я должен набирать 18 очков каждый уикенд до конца года». Это означает – финишировать вторым. Но если у пилота есть явная возможность выиграть гонку и он её не использует, то это не лучший подход. Именно этого я и придерживаюсь. В конце каждого уикенда я понимаю, что сделал всё, что мог», — сказал Пиастри на канале Autosport в YouTube.

