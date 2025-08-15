Култхард: чтобы этот сезон Ф-1 был похож на голливудский фильм, «Феррари» должна прибавить

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне аналитик Дэвид Култхард восторженно отозвался о текущем сезоне Ф-1, отметив, что чемпионат может стать аналогом голливудского фильма, если «Феррари» станет показывать более успешные результаты.

«Если вы являетесь поклонником «Макларена», то вы радуетесь их успехам. А если вы являетесь обычным фанатом, то, как мне кажется, считаете этот сезон Ф-1 отличным. Меня действительно впечатляет конкурентность на стартовой решётке, особенно в квалификациях. Конечно, в гонке разница становится больше, но мне очень нравится эта плотность в борьбе между пилотами. И чтобы этот сезон Ф-1 был похож на голливудский фильм, «Феррари» должна прибавить», — приводит слова Култхарда портал Sportskeeda.