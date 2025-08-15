В Cadillac представили концепт кроссовера будущего

Компания Cadillac представила автомобиль Elevated Velocity — концепт-кар, который представляет собой дальнейшее развитие линейки электрических кроссоверов марки. Cadillac Elevated Velocity сочетает в себе высочайшую производительность и передовые технологии. По словам создателей, благодаря изысканному интерьеру водителя и пассажиров ждёт небывалый уровень комфорта, а шасси подходит в том числе для экстремального бездорожья и даже пустынь.

Cadillac Elevated Velocity Фото: Cadillac

Автомобиль способен передвигаться автономно — в режиме Elevate Mode. При его активации рулевое колесо убирается, а на дисплей выводятся данные о температуре воздуха в машине и снаружи, а также температура тела водителя. Кроме того, создатели обещают за счёт специальной подсветки способствуют более эффективному восстановлению.

Cadillac Elevated Velocity Фото: Cadillac

В режиме Velocity автомобилем управляет водитель. Подсветка салона переключается на более холодные тона, которые, уточняют в Cadillac, способствуют ощущению бодрости. На выдвижном колесе отражена скорость машины, текущее время, состояние аккумулятора и температура, а информация о маршруте отображается с помощью технологий дополненной реальности.

Интерьер Cadillac Elevated Velocity Фото: Cadillac

Публике автомобиль будет доступен в рамках выставки The Quail 15 августа. В рамках мероприятия также пройдёт аукцион Bonhams, среди лотов — конфискованные у мошенников гиперкары стоимостью более $ 12 млн.

Отметим, что чуть ранее в Buick показали не менее футуристичный концепт-кар Electra Orbit.