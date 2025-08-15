В Brabus построили 700-сильный кроссовер на базе Rolls-Royce. Он стоит более $ 1 млн

В рамках Автомобильной недели в Монтерее тюнинг-ателье Brabus представило свой новый проект — Brabus 700, построенный на базе кроссовера Rolls-Royce Cullinan Series II. Инженеры не только переосмыслили облик автомобиля, но также добавили ему мощности — 6,75-литровый твин-турбо V12 выдаёт 515 кВт (700 л. с.). Для сравнения, Cullinan Black Badge обладает мощностью 441 кВт (600 л. с.).

Brabus 700 на базе Rolls-Royce Cullinan Series II Фото: Brabus

Для создания Brabus 700 дизайнеры переработали передний бампер и спойлер, придав автомобилю более яркую внешность, а также расширили задние панели. В задней части инженеры установили спойлер и бампер со встроенным диффузором. Все эти компоненты выполнены из карбонового волокна. Машина также оснащена спортивной выхлопной системой Brabus из нержавеющей стали.

Интерьер Brabus 700 Фото: Brabus

До 100 км/ч Brabus 700 разгоняется за 5 секунд, а его максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 250 км/ч. Скорость Rolls-Royce Cullinan Series II, для сравнения, также ограничена на отметке 250 км/ч, однако для разгона до 100 км/ч ему требуется 5,2 секунды.

Brabus Rocket GTC Deep Red Фото: Brabus

В Монтерей Brabus привезли ещё одну новинку — Brabus Rocket GTC Deep Red, открытую версию представленного в октябре 2024 года 1000-сильного гибрида Rocket GTS на базе Mercedes-AMG SL. Brabus Rocket GTC Deep Red оснащается тем же 4,5-литровым твин-турбо V8, мощностью 585 кВт (796 л. с.) и электромотором, добавляющим 150 кВт (204 л. с.).

Интерьер Brabus Rocket GTC Deep Red Фото: Brabus

До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 2,6 секунды, за 9,5 достигает отметки в 200 км/ч, а чтобы развить 300 км/ч, ему требуется 23,6 секунды. Максимальная скорость, как и у Brabus Rocket GTS, ограничена на отметке 317 км/ч. Стоимость этой машины — € 830 тыс. (около $ 967 тыс.), тогда как Brabus 700 обойдётся в € 915 тыс. (около $ 1,07 млн).