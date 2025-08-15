Скидки
GPblog назвал гонщика, перехода которого опасаются сотрудники команды Ф-1 «Кадиллак»

GPblog назвал гонщика, перехода которого опасаются сотрудники команды Ф-1 «Кадиллак»
Сотрудники «Кадиллака» выразили озабоченность из-за слухов о переходе в команду мексиканского пилота Серхио Переса. Как информирует GPblog, персонал американской команды «вздыхает и стонет» на фоне разговоров о потенциальном подписании контракта с Пересом. При этом издание отметило, что, по его сведениям, «Кадиллак» не будет подписывать соглашение с мексиканцем, так как предпочёл финна Валттери Боттаса.

Гоночный коллектив из США станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026. В минувшем сезоне Формулы-1 Перес занял восьмое место в общем зачёте пилотов в составе команды «Ред Булл», набрав 152 очка.

Стали известны первый гонщик команды Ф-1 «Кадиллак» и сроки анонса — PlanetF1

