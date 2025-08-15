В «Ред Булл» высказались о возможном уходе Макса Ферстаппена

Главный гоночный инженер «Ред Булл» Стивен Ноулз дал комментарий по поводу многочисленных слухов о возможном уходе из команды пилота Макса Ферстаппена, которые ходили недавно.

«В таких слухах разобраться непросто. В паддоке всегда множество разговоров, и некоторые из них носят гипотетический характер, а за некоторыми на самом деле есть какой-то смысл. Сложно понять, насколько всему этому можно доверять, но если история продолжает всплывать, то, вероятно, за всем этим что-то стоит. Я и представить не мог, что Флавио Бриаторе вернётся в спорт, и всё же он здесь. Чем безумнее слухи, тем скорее они могут оказаться правдой? Совершенно верно», — приводит слова Ноулза GPblog со ссылкой на его выступление в Inside Line podcast.

