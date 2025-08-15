Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Big Russian Boss: Формула-1 — это просто красивые мальчики и богатые дядьки

Big Russian Boss: Формула-1 — это просто красивые мальчики и богатые дядьки
Аудио-версия:
Комментарии

Известный музыкант и блогер Big Russian Boss рассказал о своей любви к автоспорту. Недавно музыкант принял участие в пятом этапе открытого чемпионата РДС по дрифту RDS Open на фестивале GARAGE FEST Игора Драйв 2025. Соревнования проходили 26 и 27 июля.

«Мне с детства нравилась автомобильная эстетика в целом, но я больше, конечно, фанател от ралли. Все говорят, что королева автоспорта — Формула-1, но Ф-1 — это просто красивые мальчики и богатые дядьки, которые катаются на сверхдорогих болидах. А ралли — спорт мужиков, в котором Колин Макрей булыжником чинил рычаг подвески машины своей. Я считаю, что автоспорт должен выглядеть вот так. И дрифт самая близкая к этому дисциплина», — сказал Big Russian Boss в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Вершининым.

Материалы по теме
Big Russian Boss подался в дрифтеры. Ради этого даже отказался от фирменного образа
Эксклюзив
Big Russian Boss подался в дрифтеры. Ради этого даже отказался от фирменного образа

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android