Big Russian Boss: Формула-1 — это просто красивые мальчики и богатые дядьки

Известный музыкант и блогер Big Russian Boss рассказал о своей любви к автоспорту. Недавно музыкант принял участие в пятом этапе открытого чемпионата РДС по дрифту RDS Open на фестивале GARAGE FEST Игора Драйв 2025. Соревнования проходили 26 и 27 июля.

«Мне с детства нравилась автомобильная эстетика в целом, но я больше, конечно, фанател от ралли. Все говорят, что королева автоспорта — Формула-1, но Ф-1 — это просто красивые мальчики и богатые дядьки, которые катаются на сверхдорогих болидах. А ралли — спорт мужиков, в котором Колин Макрей булыжником чинил рычаг подвески машины своей. Я считаю, что автоспорт должен выглядеть вот так. И дрифт самая близкая к этому дисциплина», — сказал Big Russian Boss в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Вершининым.

