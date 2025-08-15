«И умер, и воскрес». Big Russian Boss высказался о дебюте в RDS Open

Известный музыкант и блогер Big Russian Boss поделился впечатлениями от участия в пятом этапе открытого чемпионата РДС по дрифту RDS Open на фестивале GARAGE FEST Игора Драйв 2025. Соревнования проходили 26 и 27 июля. Big Russian Boss уверенно прошёл квалификацию в зачёте NXT, но в парных заездах остановился в шаге от топ-8 — в сражении с Егором Филько яркий дебютант серии уступил, допустив помарку.

«Когда приехали на Igora Drive Drift Challenge, хоть меня морально и готовили, но у меня было волнение. Стоя в накопителе перед заездом, я такую бурю эмоций поймал… Участники там были распределены по группам так, что в первой где-то человека четыре, в других человек по пять, а в моей, по-моему, было восемь или 10 пилотов. И я был последним. И пока стоял и ждал своего выезда, то и поволноваться успел, и уверенность в себе почувствовал, и умер, и воскрес.

Лично мне всю дорогу было интересно, возможно ли вообще в такой ситуации взять и показать результат. Жизнь же скучна без подобных вызовов, а когда они появляются — сразу интересно! И мне хотелось проверить, если упорно и вдумчиво подойти к тренировкам, то за короткий промежуток реально ли чего-то добиться? Я сам себя всё время спрашивал, реально ли это. И уже сейчас понимаю, что мне вполне по силам было пройти в топ-8, если бы я сам не совершил ошибочку, хотя для этого люди ездят годами — это всё сильно засасывает!» – сказал Big Russian Boss в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Вершининым.

