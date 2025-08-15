Скидки
Big Russian Boss ответил, планирует ли дальше заниматься дрифтом

Известный музыкант и блогер Big Russian Boss поделился мыслями о возможности и дальше заниматься дрифтом. Ранее музыкант принял участие в пятом этапе открытого чемпионата РДС по дрифту RDS Open на фестивале GARAGE FEST Игора Драйв 2025. Соревнования проходили 26 и 27 июля.

«У меня нет возможности профессионально посвятить себя дрифту, потому что надо кормить семью, а это позволяет дело, которым я сейчас занимаюсь. Пока не готов продавать себя на органы, чтобы и семья не голодала, и я мог в дрифте ехать. Прикольно, наверное, в кольцевых гонках в руле проехать, тем более что техника у меня подходящая для этого есть.

Не знаю, пустят ли меня дальше в RDS Open — хотелось бы свой уровень ещё приподнять, но меня уже позвали на сборы в Красноярск, куда я хочу приехать. Я в любом случае продолжу заниматься дрифтом, хотя пока не до конца понимаю, куда меня эта кривая заведёт. Потому что вроде как я балансирую всё время между работой и семьёй, но по крайней мере за время проекта я вошёл в систему тренировок. Когда у меня нет неделю тренировки, я думаю, что-то не то происходит в моей жизни.

У меня с женой есть уговор, что если я хочу второго ребёнка, то нам нужна побольше квартира. Я вот думаю, как совместить семейный бюджет с покупкой какой-то некрухи тренировочной. В общем, придётся много работать по поиску спонсоров. Дай бог, получится, будем стараться», — сказал Big Russian Boss в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Вершининым.

