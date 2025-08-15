Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер ответил, что решит судьбу чемпионства в нынешнем сезоне Формулы-1

Ральф Шумахер ответил, что решит судьбу чемпионства в нынешнем сезоне Формулы-1
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о соперничестве пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса в нынешнем сезоне.

«Раньше я бы сказал, что Ландо более совершенный пилот. Однако Оскар преодолел свои прошлогодние слабости. Он слишком сильно нагружал шины и не мог поддерживать гоночный темп. Теперь у него крепкие нервы и высокая скорость. Как по мне, они оба на одном уровне. Один сход или одна ошибка могут решить исход чемпионата. При этом я вижу опасность для Оскара в том, что он может начать слишком сильно рисковать, когда увидит, что до титула всего ничего», — приводит слова Шумахера Racingnews365 со ссылкой на Bild.

Материалы по теме
«Именно этого я и придерживаюсь». Оскар Пиастри раскрыл свой подход к гонкам

Мама Пиастри встретилась с Цунодой на Гран-при Бельгии:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android