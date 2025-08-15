Ральф Шумахер ответил, что решит судьбу чемпионства в нынешнем сезоне Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о соперничестве пилотов «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса в нынешнем сезоне.

«Раньше я бы сказал, что Ландо более совершенный пилот. Однако Оскар преодолел свои прошлогодние слабости. Он слишком сильно нагружал шины и не мог поддерживать гоночный темп. Теперь у него крепкие нервы и высокая скорость. Как по мне, они оба на одном уровне. Один сход или одна ошибка могут решить исход чемпионата. При этом я вижу опасность для Оскара в том, что он может начать слишком сильно рисковать, когда увидит, что до титула всего ничего», — приводит слова Шумахера Racingnews365 со ссылкой на Bild.

