Ральф Шумахер ответил, считает ли он Антонелли следующим Ферстаппеном

Ральф Шумахер ответил, считает ли он Антонелли следующим Ферстаппеном
Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о дебютанте «Королевских гонок» Андреа Кими Антонелли, представляющем команду «Мерседес».

«Я верю, что Кими — сильный гонщик, но ему просто нужно время. Он очень быстро прошёл юношеские серии, и поэтому у него относительно мало опыта. Если дела идут хорошо, он демонстрирует высокую скорость, хотя машина явно слишком сложная. Я бы не стал называть его следующим Максом Ферстаппеном», — приводит слова Шумахера издание Bild.

Ранее Шумахер предположил, что решит судьбу чемпионства в нынешнем сезоне Формулы-1.

