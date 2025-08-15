Директор ФИА объяснил, почему при новом регламенте не будет повторения доминации 2014-го

Директор Международной автомобильной федерации (ФИА) по «формульным» соревнованиям Николас Томбасис объяснил, почему при новом техническом регламенте в 2026 году не повторится доминация «Мерседеса» из сезона-2014.

«Я не думаю, что мы когда-либо снова увидим такого доминирующего производителя двигателей, как в 2014 году. Тогда силовой агрегат стал намного сложнее, чем его предшественник. На этот раз мы поступаем наоборот. Мы упрощаем технологию. Изначально мы хотели пойти ещё дальше, но у нас не получилось. Новые силовые агрегаты стали проще. В них больше нет MGU-H, и в некоторых областях установлены более строгие ограничения.

С другой стороны, у нас есть новички среди производителей, и, конечно, всегда есть риск, что кто-то из них промахнётся в первой попытке, несмотря на бюджетные лимиты и ограниченное время проведения испытаний на стенде», — приводит слова Томбасиса издание Auto Moto und Sport.