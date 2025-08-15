Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Директор ФИА объяснил, почему при новом регламенте не будет повторения доминации 2014-го

Директор ФИА объяснил, почему при новом регламенте не будет повторения доминации 2014-го
Аудио-версия:
Комментарии

Директор Международной автомобильной федерации (ФИА) по «формульным» соревнованиям Николас Томбасис объяснил, почему при новом техническом регламенте в 2026 году не повторится доминация «Мерседеса» из сезона-2014.

«Я не думаю, что мы когда-либо снова увидим такого доминирующего производителя двигателей, как в 2014 году. Тогда силовой агрегат стал намного сложнее, чем его предшественник. На этот раз мы поступаем наоборот. Мы упрощаем технологию. Изначально мы хотели пойти ещё дальше, но у нас не получилось. Новые силовые агрегаты стали проще. В них больше нет MGU-H, и в некоторых областях установлены более строгие ограничения.

С другой стороны, у нас есть новички среди производителей, и, конечно, всегда есть риск, что кто-то из них промахнётся в первой попытке, несмотря на бюджетные лимиты и ограниченное время проведения испытаний на стенде», — приводит слова Томбасиса издание Auto Moto und Sport.

Материалы по теме
От чемпиона из «Феррари» до новой надежды «Ред Булл» — кого ждать в Ф-1 в ближайшее время
От чемпиона из «Феррари» до новой надежды «Ред Булл» — кого ждать в Ф-1 в ближайшее время
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android