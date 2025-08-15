Пьер Гасли оценил прогресс «Альпин» в подготовке к сезону 2026 года

Французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли, представляющий команду «Альпин», оценил прогресс коллектива в подготовке к сезону 2026 года.

«Я уже начал работать на сезон-2026, поэтому, разумеется, постоянно держал этот процесс под пристальным вниманием. Я понимаю весь прогресс и эволюцию и то, насколько мы ими довольны. По тому, что я видел, должен сказать, с точки зрения команды, структуры на заводе, мотивации и результатов, которые мы видим на следующий год, всё очень ободряет.

Очевидно, никто не знает, что делают другие [команды], и при такой масштабной смене регламента трудно понять, где может быть эталон. Но с нашей стороны, если анализировать наши цели, мы с ними совпадаем. И это, безусловно, масштабное изменение. Уверен, когда мы приедем в январе, появится множество проблем из‑за полностью новых машин, нового двигателя и так далее. Однако должен сказать, что пока я довольно впечатлён тем, что видел у команды», — приводит слова Гасли издание Racingnews365.