Албон — о борьбе с Сайнсом: тренер по пилотажу помогает выжать время друг у друга

29-летний тайско-британский гонщик Формулы-1 Алекс Албон, представляющий команду «Уильямс», высказался о выступлениях в коллективе с 30-летним испанцем Карлосом Сайнсом.

«И когда я говорю о себе и о Карлосе, то есть, конечно, стандартные вещи, которые идут в сравнение. Я смотрю на его пилотаж… Мы разные; у нас разные стили. Они тонкие, очень тонкие. У нас сейчас ещё в команде присутствует тренер по пилотажу, который помогает выжать это время друг у друга», — приводит слова Албона издание Racingnews365.

После 17 этапов Албон занимает восьмое место в личном зачёте, имея на своём счету 54 очка. У Сайнса 16-е место и 16 баллов. «Уильямс» — пятый в Кубке конструкторов.

