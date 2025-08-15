Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В ФИА заявили, что будут помогать отстающим производителям в сезоне Формулы-1 2026 года

В ФИА заявили, что будут помогать отстающим производителям в сезоне Формулы-1 2026 года
Аудио-версия:
Комментарии

Директор Международной автомобильной федерации (ФИА) по «формульным» соревнованиям Николас Томбасис заявил о том, что в организации будут помогать отстающим производителям в сезоне Формулы-1 2026 года.

— Смогут ли производители улучшить показатели своих силовых установок, если они слишком сильно отстают от конкурентов?
— Да. Для этого мы внедрили программу, которую мы называем «дополнительные возможности развития для устранения пробелов в производительности». Это было заложено в правилах с самого начала. В последние месяцы мы усовершенствовали то, как мы хотим управлять этим процессом. По сути, мы будем измерять среднюю производительность каждого производителя каждые шесть гонок.

Для тех, кто ниже определённого уровня, будет опция обновления в зависимости от степени отставания. Это может проявляться на трёх уровнях: больше средств на разработку; больше часов на динамометрических стендах; больше времени на омологацию спецификаций. Так у отстающих появится шанс догнать, — приводит слова Томбасиса издание Auto Moto und Sport.

Материалы по теме
Директор ФИА объяснил, почему при новом регламенте не будет повторения доминации 2014-го
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android