В ФИА заявили, что будут помогать отстающим производителям в сезоне Формулы-1 2026 года

Директор Международной автомобильной федерации (ФИА) по «формульным» соревнованиям Николас Томбасис заявил о том, что в организации будут помогать отстающим производителям в сезоне Формулы-1 2026 года.

— Смогут ли производители улучшить показатели своих силовых установок, если они слишком сильно отстают от конкурентов?

— Да. Для этого мы внедрили программу, которую мы называем «дополнительные возможности развития для устранения пробелов в производительности». Это было заложено в правилах с самого начала. В последние месяцы мы усовершенствовали то, как мы хотим управлять этим процессом. По сути, мы будем измерять среднюю производительность каждого производителя каждые шесть гонок.

Для тех, кто ниже определённого уровня, будет опция обновления в зависимости от степени отставания. Это может проявляться на трёх уровнях: больше средств на разработку; больше часов на динамометрических стендах; больше времени на омологацию спецификаций. Так у отстающих появится шанс догнать, — приводит слова Томбасиса издание Auto Moto und Sport.