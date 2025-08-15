Премьер-министр Португалии заявил, что в Портимау всё готово для возвращения Формулы-1

52-летний премьер-министр Португалии Луиш Монтенегро заявил, что в стране официально всё готово для возвращения этапа Формулы-1 в Портимау.

«Я могу сказать вам, что у нас все готово для официального оформления возвращения Формулы-1 в Алгарве в 2027 году», — приводит слова Монтенегро издание Autosport.

Впервые «Королевские гонки» приехали на трассу в Портимау, экономический район Алгарве, в 2020-м во время пандемии COVID-19. Следующий этап прошёл в 2021 году. Льюис Хэмилтон, выступавший в те сезоны за немецкий «Мерседес», выиграл оба португальских этапа, одержав рекордную 92-ю победу в карьере в 2020 году.