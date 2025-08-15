Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Премьер-министр Португалии заявил, что в Портимау всё готово для возвращения Формулы-1

Премьер-министр Португалии заявил, что в Портимау всё готово для возвращения Формулы-1
Комментарии

52-летний премьер-министр Португалии Луиш Монтенегро заявил, что в стране официально всё готово для возвращения этапа Формулы-1 в Портимау.

«Я могу сказать вам, что у нас все готово для официального оформления возвращения Формулы-1 в Алгарве в 2027 году», — приводит слова Монтенегро издание Autosport.

Впервые «Королевские гонки» приехали на трассу в Портимау, экономический район Алгарве, в 2020-м во время пандемии COVID-19. Следующий этап прошёл в 2021 году. Льюис Хэмилтон, выступавший в те сезоны за немецкий «Мерседес», выиграл оба португальских этапа, одержав рекордную 92-ю победу в карьере в 2020 году.

Материалы по теме
В ФИА заявили, что будут помогать отстающим производителям в сезоне Формулы-1 2026 года
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android