Американский гиперкар установил рекорды пяти трасс за пять дней

Американская компания Czinger Vehicles объявила, что её гиперкар 21С установил пять рекордов трасс в течение пяти дней, проехав за это время 1000 миль (более 1600 км). Среди автодромов, рекорды которых установил Czginer 21C, «Лагуна Сека» в Монтерее, а также трасса в Сономе, регулярно принимающая этапы NASCAR Cup Series.

Сначала Czginer 21C проехал круг по «Лагуна Секе» за 1:24.39, превзойдя собственный рекорд в сегменте дорожных автомобилей, установленный годом ранее, на 0,36 секунды. Затем команда Czinger отправилась на «Тандерхилл Рейсвей Парк» в городе Уиллоус, штат Калифорния, круг по которой гиперкар проехал за 1:48.30.

Команда Czginer на трассе «Уиллоу Спрингс» Фото: Czinger

Следующим в очереди стал автодром «Сонома Рейсвей», который 21C проехал за 1:35.05. По трассе «Уиллоу Спрингс» Czinger 21C проехал за 1:19.73, опередив на секунду с небольшим Porsche 911 GT2 RS, а затем показал на трассе «Термал Клаб» время 2:03.17. В Czginer отметили, что заезды прошли ещё в июле, а вскоре будет опубликован документальный фильм об этих заездах.

Czinger 21C впервые был представлен в Женеве в 2020 году. Автомобиль производится с помощью технологий 3D-печати, а одна из его главных особенностей — центральная посадка водителя, за сиденьем которого расположено кресло пассажира. Силовая установка автомобиля построена вокруг 2,88-литрового твин-турбо V8, дополненного тремя электромоторами. Суммарная мощность Czinger 21C — 932 кВт (1267 л. с.). В общей сложности в Czinger выпустят 80 таких автомобилей.