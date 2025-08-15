Скидки
«То, как всё устроено в «Феррари». Албон ответил, чему научился у Сайнса

Тайско-британский гонщик Формулы-1 Алекс Албон, представляющий команду «Уильямс», ответил, чему научился при работе вместе с Карлосом Сайнсом.

«То, чему я научился у Карлоса, — это его коммуникация и то, как всё устроено в «Феррари»… их рабочая этика и то, как они ведут брифинги и тому подобное.

Думаю, это было действительно интересно, потому что, как я уже сказал, он опытный гонщик и знает, чего хочет от машины. Возможно, я больше научился у Карлоса вне машины, чем внутри неё, во многих отношениях, но это вовсе не плохо. Это просто показывает, что он отлично ладит с командой и понимает, в каком направлении должна развиваться машина», — приводит слова Албона издание Racingnews365.

Карлос выступал в «Феррари» с 2021 по 2024 год.

