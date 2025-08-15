Скидки
В ФИА рассказали о новой инициативе для помощи командам Ф-1 в 2026 году

В ФИА рассказали о новой инициативе для помощи командам Ф-1 в 2026 году
Директор Международной автомобильной федерации (ФИА) по «формульным» соревнованиям Николас Томбасис рассказал, почему помощь организации в сезоне-2026 командам Формулы-1 не будет похожа на балансировку сил в WEC (чемпионат мира по гонкам на выносливость).

«Ситуация не будет похожа на WEC. Правила остаются одинаковыми для всех. Никому не дают больший рабочий объём двигателя или не доливают топлива. Если бы не существовал бюджетный потолок, отстающие производители вкладывали бы больше денег. Когда «Хонда» вернулась в 2015 году и отставала, им пришлось вкладывать большие суммы в течение определённого периода, чтобы догнать конкурентов. Да, при наличии потолка расходов есть риск, что вы никогда не сможете наверстать упущенное. И никто не хочет быть униженным вечно. Это было бы несправедливо.

Мы сейчас работаем над окончательными корректировками этой системы. Производители двигателей очень хорошо включились в процесс. Есть ещё одна инициатива. Если у кого‑то в начале сезона серьёзные проблемы надёжности, они тоже смогут провести обновления. Бессмысленно оставлять кого‑то в таком положении, если у него двигатель выходит из строя каждую гонку. Эти моторы дорогие.

В крайних случаях кто‑то быстро достиг бы пределов бюджетного потолка, если бы при этом не сократил развитие. Это предложение ещё должно быть утверждено. Одна идея состоит в том, что после использования определённого числа двигателей дополнительные блоки не будут учитываться в рамках бюджетного потолка», — приводит слова Томбасиса издание Auto Moto und Sport.

Директор ФИА объяснил, почему при новом регламенте не будет повторения доминации 2014-го
