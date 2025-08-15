Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Lamborghini представила самую быструю и мощную модель в своей истории

Lamborghini представила самую быструю и мощную модель в своей истории
Lamborghini Fenomeno
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Automobili Lamborghini представила новую модель — гибридный спорткар Fenomeno. Это самый мощный и быстрый автомобиль в истории Lamborghini, тираж Fenomeno составит 29 экземпляров, а его стоимость — около $ 3,5 млн.

Lamborghini Fenomeno

Lamborghini Fenomeno

Фото: Lamborghini

Lamborghini Fenomeno построен на базе флагманского гибридного суперкара марки Revuelto. В основе силовой установки автомобиля самый мощный в истории Lamborghini двигатель V12 — 6,5-литровый агрегат выдаёт 835 л. с. Вместе с тремя электромоторами суммарная отдача силовой установки составляет 1080 л. с.

Lamborghini Fenomeno

Lamborghini Fenomeno

Фото: Lamborghini

До 100 км/ч Lamborghini Fenomeno разгоняется за 2,4 секунды, за 6,7 секунды развивает 200 км/ч, а её максимальная скорость превышает 350 км/ч. Также отмечается, что при торможении со 100 км/ч до полной остановки благодаря карбон-керамическим тормозам, схожим по конструкции с теми, что использовались в гоночных гиперкарах Lamborghini SC63, автомобилю требуется лишь 30 метров.

Lamborghini Fenomeno

Lamborghini Fenomeno

Фото: Lamborghini

В Lamborghini подчёркивают, что Fenomeno также представляет собой манифест дизайна компании. Lamborghini Fenomeno сочетает в себе элегантность итальянских спорткаров с футуристичными элементами, подчёркивающими экстремальный характер автомобиля.

Интерьер Lamborghini Fenomeno

Интерьер Lamborghini Fenomeno

Фото: Lamborghini

«Fenomeno — экстраординарный автомобиль в плане производительности, стиля и репрезентации Lamborghini, — отметил председатель и исполнительный директор компании Стефан Винкельманн. — Он создан, чтобы подчеркнуть ценность и достижения нашего бранда, и предназначен для тех, кто ожидает от нас максимальной эксклюзивности».

Материалы по теме
Фото
В Lamborghini показали первый Temerario от Ad Personam
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android