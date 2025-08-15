Lamborghini представила самую быструю и мощную модель в своей истории

Компания Automobili Lamborghini представила новую модель — гибридный спорткар Fenomeno. Это самый мощный и быстрый автомобиль в истории Lamborghini, тираж Fenomeno составит 29 экземпляров, а его стоимость — около $ 3,5 млн.

Lamborghini Fenomeno Фото: Lamborghini

Lamborghini Fenomeno построен на базе флагманского гибридного суперкара марки Revuelto. В основе силовой установки автомобиля самый мощный в истории Lamborghini двигатель V12 — 6,5-литровый агрегат выдаёт 835 л. с. Вместе с тремя электромоторами суммарная отдача силовой установки составляет 1080 л. с.

Lamborghini Fenomeno Фото: Lamborghini

До 100 км/ч Lamborghini Fenomeno разгоняется за 2,4 секунды, за 6,7 секунды развивает 200 км/ч, а её максимальная скорость превышает 350 км/ч. Также отмечается, что при торможении со 100 км/ч до полной остановки благодаря карбон-керамическим тормозам, схожим по конструкции с теми, что использовались в гоночных гиперкарах Lamborghini SC63, автомобилю требуется лишь 30 метров.

Lamborghini Fenomeno Фото: Lamborghini

В Lamborghini подчёркивают, что Fenomeno также представляет собой манифест дизайна компании. Lamborghini Fenomeno сочетает в себе элегантность итальянских спорткаров с футуристичными элементами, подчёркивающими экстремальный характер автомобиля.

Интерьер Lamborghini Fenomeno Фото: Lamborghini

«Fenomeno — экстраординарный автомобиль в плане производительности, стиля и репрезентации Lamborghini, — отметил председатель и исполнительный директор компании Стефан Винкельманн. — Он создан, чтобы подчеркнуть ценность и достижения нашего бранда, и предназначен для тех, кто ожидает от нас максимальной эксклюзивности».