Бывший гонщик и чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв задал ключевые вопросы для «Кадиллака», который придёт в «Королевские гонки» в 2026 году.

«Кто знает, что там происходит. Это уже явно не та команда, что год назад. Весь проект изменился, и то, как он был запущен, тоже не лучший способ, но, по крайней мере, теперь у них всё в порядке. Вопрос в том, что они будут делать? Каких пилотов они выберут? Кого они назначат на эти места?

Они говорят, что им нужны опытные гонщики, верно? Но всем нужны хорошие, опытные пилоты… С другой стороны, мы понятия не имеем, какой двигатель в 2026-м будет хорош, это очень важно… Ну ладно, мы это выясним. А по поводу пилота — всё будет зависеть от того, сколько денег они предложат. Поскольку они хотят заполучить одного из опытных и нужных им пилотов, то всё логично. Вы — новая команда, вам нужно выписать чек на крупную сумму. Однако при нынешней стоимости F1 чек на крупную сумму — ничто. Это сущие пустяки по сравнению с тем, что было раньше», — приводит слова Вильнёва издание Racingnews365,