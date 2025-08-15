Вильнёв — о «Кадиллаке»: посмотрите на то, что сделал «Заубер» с приходом «Ауди» и Уитли

Бывший гонщик и чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв, оценивая возможности «Кадиллака», провёл сравнение с командой «Кик-Заубер» и приходом «Ауди» и нового руководителя Джонатана Уитли.

«Кадиллак?» Когда вы смотрите на то, что сделал «Заубер» с приходом «Ауди» и Джонатана Уитли, вы уже видите результаты, несмотря на то что это у них же самая машина. Просто такая энергия, такая работа… Так что их могут ожидать великие дела», — приводит слова Вильнёва издание Racingnews365.

Уитли до прихода в «Кик-Заубер» в должности спортивного директора проработал в австрийском коллективе с 2006 по 2024 год.