Видео: Ферстаппен составил фэнтези-команду АПЛ перед сезоном-2024/2025

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», составил фэнтези-команду английской Премьер-лиги (АПЛ). У пилота был виртуальный бюджет в $ 100 млн.

На ворота нидерландец поставил следующих игроков: Лукас Перри («Лидс Юнайтед») и Кивин Келлехер («Брентфорд»).

В защиту Макс разместил следующую связку футболистов: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэллас»), Юрриен Тимбер («Арсенал»), Рико Льюис («Манчестер Сити») и Микки ван де Вен («Тоттенхэм Хотспур»).

В полузащите Ферстаппен составил следующую комбинацию игроков, удивившись цене Мохамеда Салаха: Салах, Флориан Вирц («оба — Ливерпуль»), Тейани Рейндерс («Манчестер Сити»), Мартин Эдегор («Арсенал») и Амад Диалло («Манчестер Юнайтед»).

В нападении: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Харви Барнс («Ньюкасл Юнайтед») и Уилл Лэнкшир (нападающий «Тоттенхэма», но выступает за «Вест Бромвич»).