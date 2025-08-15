Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Директор «Рейсинг Буллз»: не люблю говорить о везении, но от Лоусона удача отвернулась

Директор «Рейсинг Буллз»: не люблю говорить о везении, но от Лоусона удача отвернулась
Комментарии

Исполнительный директор «Рейсинг Буллз» Питер Байер высказался о пилоте команды Лиаме Лоусоне.

«Уверенность — это нечто очень личное. Когда я разговаривал с Лиамом, он всегда говорил, что его уверенность в себе никогда не ослабевала. Он занимался этим всю свою жизнь. Цитирую его слова для СМИ: «Я занимался этим всю свою жизнь. Это сложный бизнес».

Не люблю говорить о везении и невезении, но пару раз удача действительно отвернулась от него. Когда он проходил хороший круг, кто-то оказывался перед ним, из-за кого-то появлялись жёлтые флаги, а где-то — красные. Сейчас он весёлый, счастливый, как в свои лучшие дни. И если раньше он таким не был, то сегодня он определённо такой», — приводит слова Байера издание PlanetF1.

Материалы по теме
Лоусон: если бы знал, что у меня будет два Гран-при в «Ред Булл» — поступил бы по-другому
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android