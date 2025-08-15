Директор «Рейсинг Буллз»: не люблю говорить о везении, но от Лоусона удача отвернулась

Исполнительный директор «Рейсинг Буллз» Питер Байер высказался о пилоте команды Лиаме Лоусоне.

«Уверенность — это нечто очень личное. Когда я разговаривал с Лиамом, он всегда говорил, что его уверенность в себе никогда не ослабевала. Он занимался этим всю свою жизнь. Цитирую его слова для СМИ: «Я занимался этим всю свою жизнь. Это сложный бизнес».

Не люблю говорить о везении и невезении, но пару раз удача действительно отвернулась от него. Когда он проходил хороший круг, кто-то оказывался перед ним, из-за кого-то появлялись жёлтые флаги, а где-то — красные. Сейчас он весёлый, счастливый, как в свои лучшие дни. И если раньше он таким не был, то сегодня он определённо такой», — приводит слова Байера издание PlanetF1.