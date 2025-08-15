Скидки
Леклер обозначил цели «Феррари» на вторую половину сезона-2025

Леклер обозначил цели «Феррари» на вторую половину сезона-2025
27-летний пилот из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду Формулы-1 «Феррари», высказался о целях коллектива на сезон-2025.

«Я почти уверен, что лучше финишировать вторым, чем третьим. Однако есть ещё время в аэродинамической трубе. Но мы не придаём этому особого значения. Когда мы на трассе, мы просто хотим финишировать как можно выше, а потом будем работать с любым количеством часов, доступных для использоваться в трубе.

Мы хотим достичь максимально возможного результата. Второе место в Кубке конструкторов — одна из наших целей, однако самая главная цель — как можно скорее вернуться к победам в гонках. Где бы мы ни финишировали, мы будем работать дальше и посмотрим, сколько часов у нас будет в запасе в следующем году», — приводит слова Леклера издание GPblog.

В ФИА рассказали о новой инициативе для помощи командам Ф-1 в 2026 году
