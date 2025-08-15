Скидки
В «Рейсинг Буллз» отметили навык Хаджара на примере квалификации Гран-при Австрии

Исполнительный директор «Рейсинг Буллз» Питер Байер похвалил франко-алжирского дебютанта Формулы-1 и пилота коллектива Исака Хаджара на примере квалификации Гран-при Австрии, которая прошла 28 июня на автодроме «Ред Булл Ринг».

«Я слушал радио, когда он готовился к быстрой поптыке. Его гоночный инженер [Пьер Хэмлин] сказал: «Послушай, Исак, ты теряешь около 0,05 с в шестом повороте. Исак ответил ему: «Ты можешь быть более точным?» Пьер ответил: «Да, я могу. Ты теряешь 0,035 секунды на этом повороте». И Исак сказал: «Хорошо, тогда я знаю, что делать». И он смог пройти дальше», — приводит слова Байера издание PlanetF1.

