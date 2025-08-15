Хэмилтон: мы всё ещё не достигли темпа «Макларена»

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», высказался о темпе болида SF-25.

«Я думаю, что это действительно позитивный момент, и мы всё ещё пытаемся извлечь из него пользу… Думаю, что у нас есть больше возможностей добиться хороших результатов в этом сезоне. Мы всё ещё дорабатываем болид. Но Шарль отлично поработал, поднявшись на подиум в Бельгии. Мы всё ещё не достигли темпа «Макларена». Будем ли мы это делать, понятия не имею. Я надеюсь на это», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.

Хэмилтон проводит свой первый сезон в составе итальянской команды, перейдя из «Мерседеса».