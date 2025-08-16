«Вот почему подписал контракт». Хэмилтон — о работе в «Феррари»

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», похвалил коллектив.

«Я думаю, что в этом году, как я уже сказал, реакция на шаги, которые мы предприняли во всех областях, была потрясающей, а страсть и желание продолжать работать лучше — это, на мой взгляд, самое удивительное в этой команде. Каждый просто хочет работать хорошо, знать и находить способы развиваться, и именно поэтому я знаю, что у этой команды есть абсолютно всё необходимое для достижения успеха, и я искренне верю в это. Вот почему я подписал контракт с «Феррари», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.