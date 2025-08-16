Hennessey показала свой самый дорогой гиперкар. Это уникальная модель мощностью 2031 л. с.

Компания Hennessey Performance представила гиперкар Venom F5 Revolution LF — уникальный экземпляр, подготовленный подразделением Maverick. Стоимость машины не называется, однако в пресс-релизе компании сказано, что это самый дорогой, сложный и высокотехнологичный гиперкар в истории Hennessey.

Hennessey Venom F5 Revolution LF Фото: Hennessey

Автомобиль создан по заказу американского коллекционера Луи Флори, чьи инициалы отмечены в названии модели. Гиперкар основан на Hennessey Venom F5 Evolution, который был представлен в апреле 2025 года как дорожная машина с самым мощным двигателем внутреннего сгорания в мире, но исполнен в открытом виде с использованием компонентов трекового Venom F5 Revolution.

Hennessey Venom F5 Revolution LF Фото: Hennessey

Инженеры полностью переработали кузов автомобиля, усовершенствовав его аэродинамику. Так, у Venom F5 Revolution LF уникальный передний сплиттер, переработанные воздухозаборники в крыльях, а также переработанная задняя часть со встроенным спойлером и увеличенное антикрыло. Кроме того, переработана подвеска гиперкара.

Интерьер Hennessey Venom F5 Revolution LF Фото: Hennessey

В движение автомобиль приводится 6,6-литровым двигателем V8 Fury с двойным турбонаддувом мощностью 2031 л. с. Скоростные характеристики Hennessey Venom F5 Revolution LF не сообщаются, но известно, что Venom F5 Evolution с таким же двигателем разгоняется до 200 миль в час (322 км/ч) за 10,3 секунды.