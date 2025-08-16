Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Hennessey показала свой самый дорогой гиперкар. Это уникальная модель мощностью 2031 л. с.

Hennessey показала свой самый дорогой гиперкар. Это уникальная модель мощностью 2031 л. с.
Hennessey Venom F5 Revolution LF
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Hennessey Performance представила гиперкар Venom F5 Revolution LF — уникальный экземпляр, подготовленный подразделением Maverick. Стоимость машины не называется, однако в пресс-релизе компании сказано, что это самый дорогой, сложный и высокотехнологичный гиперкар в истории Hennessey.

Hennessey Venom F5 Revolution LF

Hennessey Venom F5 Revolution LF

Фото: Hennessey

Автомобиль создан по заказу американского коллекционера Луи Флори, чьи инициалы отмечены в названии модели. Гиперкар основан на Hennessey Venom F5 Evolution, который был представлен в апреле 2025 года как дорожная машина с самым мощным двигателем внутреннего сгорания в мире, но исполнен в открытом виде с использованием компонентов трекового Venom F5 Revolution.

Hennessey Venom F5 Revolution LF

Hennessey Venom F5 Revolution LF

Фото: Hennessey

Инженеры полностью переработали кузов автомобиля, усовершенствовав его аэродинамику. Так, у Venom F5 Revolution LF уникальный передний сплиттер, переработанные воздухозаборники в крыльях, а также переработанная задняя часть со встроенным спойлером и увеличенное антикрыло. Кроме того, переработана подвеска гиперкара.

Интерьер Hennessey Venom F5 Revolution LF

Интерьер Hennessey Venom F5 Revolution LF

Фото: Hennessey

В движение автомобиль приводится 6,6-литровым двигателем V8 Fury с двойным турбонаддувом мощностью 2031 л. с. Скоростные характеристики Hennessey Venom F5 Revolution LF не сообщаются, но известно, что Venom F5 Evolution с таким же двигателем разгоняется до 200 миль в час (322 км/ч) за 10,3 секунды.

Материалы по теме
Фото
В Bugatti представили уникальную модель в рамках новой программы Solitaire
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android