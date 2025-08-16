Скидки
Создатель McLaren F1 и чемпионского болида Сенны показал два новых суперкара

Создатель McLaren F1 и чемпионского болида Сенны показал два новых суперкара
GMSV S1 LM
Аудио-версия:
Компания Gordon Murray Special Vehicles, созданная бывшим инженером Формулы-1 и создателем легендарного McLaren F1 Гордоном Марри, представила два своих первых суперкара. Машины получили название GMSV S1 LM и GMSV Le Mans GTR, а их создание приурочено к победе McLaren F1 в «24 часах Ле-Мана» 1995 года.

GMSV S1 LM

GMSV S1 LM

Фото: Gordon Murray Special Vehicles

GMSV S1 LM значится в пресс-релизе компании как первая модель компании. Машина отличается заниженной линией крыши и сверхлёгкими кузовными панелями из углеродного волокна. Уникальный аэродинамический пакет машины включает в себя передний сплиттер, задний диффузор и заднее антикрыло из двух элементов.

GMSV S1 LM

GMSV S1 LM

Фото: Gordon Murray Special Vehicles

В движение GMSV S1 LM приводится 4,3-литровым двигателем V12 мощностью 700 л. с., который комплектуется механической коробкой передач. Выхлопная система автомобиля покрыта 18-каратным золотом. Подвеска с уменьшенным дорожным просветом и уникальными настройками амортизаторов выполнена на заказ. В GMSV выпустят пять таких автомобилей, их стоимость не называется.

GMSV Le Mans GTR

GMSV Le Mans GTR

Фото: Gordon Murray Special Vehicles

GMSV Le Mans GTR, в свою очередь, представляет собой переосмысление спорткаров 1970-х годов с удлинённой задней частью. Благодаря обтекаемой форме, переднему сплиттеру, а также боковым юбкам и двухканальному заднему диффузору автомобиль генерирует максимум прижимной силы и задействует граунд-эффект.

GMSV Le Mans GTR

GMSV Le Mans GTR

Фото: Gordon Murray Special Vehicles

Дополнительное сцепление обеспечивает широкое заднее антикрыло. Машина оснащается двигателем GMA V12 и 6-ступенчатой механической коробкой передач. В общей сложности будет выпущено 24 экземпляра GMSV Le Mans GTR, и все они уже распроданы. Цена автомобиля не раскрывается.

GMSV Le Mans GTR

GMSV Le Mans GTR

Фото: Gordon Murray Special Vehicles

Напомним, Гордон Марри несколько десятилетий работал в Формуле-1. В числе созданных им болидов — чемпионский «Брэбэм» Нельсона Пике, «Брэбэм» с вентилятором в задней части, а также «Макларен» MP4/4, на котором Айртон Сенна и Ален Прост в 1988 году выиграли 15 гонок из 16. После ухода из Формулы-1 и создания McLaren F1 Марри сосредоточился на собственной компании Gordon Murray Automotive, которая выпускает спорткары T.50 и T.33, а также трековый T.50s Niki Lauda.

