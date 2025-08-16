Скидки
«Выходит за рамки». Популярный ведущий описал работу с Ферстаппеном

«Выходит за рамки». Популярный ведущий описал работу с Ферстаппеном
Популярный ведущий и журналист Крис Харрис отозвался о совместной поездке с четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» на машине Ford GTD.

«Он был именно таким, каким мне его представляли. Первый круг на Ford GTD был поразителен. Я думаю… как бы мне это сказать, чтобы не быть придурком? Моя работа последние 25 лет — садиться в разные машины и, не зная, как они ведут себя на гоночных трассах, которые я не знаю, сразу ехать довольно быстро, потому что у меня обычно есть три круга, чтобы всё сделать.

То, что сотворил Макс, выходит за рамки того понимания, что я могу сделать. Он только что сел в новую для себя машину, и в первой зоне торможения, я думаю, он был на расстоянии плюс-минус один метр от того, что с машиной могло случиться в повороте. Я не думаю, что у нас была какая-то свобода действий, и это был первый поворот, в который мы въехали. Так что это абсолютная привилегия — наблюдать вблизи такой уровень мастерства», — сказал Харрис на YouTube-канале Сhris Harris on Cars.

