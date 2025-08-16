Леклер: осознание, что Вассёр будет рядом со мной долгие годы, вселяет оптимизм

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», в очередной раз ответил на вопрос по поводу продления контракта руководителя коллектива Фредерика Вассёра.

«Не я принимаю решения, но я думаю, что стабильность всегда очень важна. Фред — человек, на которого мы равняемся и который руководит командой. То, что он будет работать с нами ещё много лет, безусловно, хорошо, в том числе и потому, что в Формуле-1 требуется время, чтобы что-то построить, особенно успешную команду. Я очень рад этому. Осознание того, что Фред будет рядом со мной ещё долгие годы, вселяет в меня оптимизм в отношении будущего», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.