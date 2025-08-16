Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер: осознание, что Вассёр будет рядом со мной долгие годы, вселяет оптимизм

Леклер: осознание, что Вассёр будет рядом со мной долгие годы, вселяет оптимизм
Комментарии

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», в очередной раз ответил на вопрос по поводу продления контракта руководителя коллектива Фредерика Вассёра.

«Не я принимаю решения, но я думаю, что стабильность всегда очень важна. Фред — человек, на которого мы равняемся и который руководит командой. То, что он будет работать с нами ещё много лет, безусловно, хорошо, в том числе и потому, что в Формуле-1 требуется время, чтобы что-то построить, особенно успешную команду. Я очень рад этому. Осознание того, что Фред будет рядом со мной ещё долгие годы, вселяет в меня оптимизм в отношении будущего», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

Материалы по теме
Леклер обозначил цели «Феррари» на вторую половину сезона-2025
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android