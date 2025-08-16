«Я не очень-то облегчаю себе жизнь». Ландо Норрис высказался о борьбе за титул

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» высказался о борьбе за титул во второй половине сезона.

— Насколько будет сложная борьба с Оскаром во второй половине сезона?

— Я думаю, что уже в первой половине было очень сложно и это будет продолжаться. Разница между нами довольно мала. Я уверен, что есть вещи, в которых я могу преуспеть лучше, и он, вероятно, скажет то же самое. Это будет хорошая и тяжёлая битва, вероятно, до конца. От тебя требуется много усилий, чтобы так сильно сосредоточиться на каждой тренировке, гонке, на всём остальном.

Итак, я уверен, что вторая половина сезона будет долгой… Постараюсь вернуться ещё лучше, потому что есть вещи, которые мне нужно усовершенствовать. До этого я предоставлял себе не лучшие возможности. Несмотря на то, что результаты выглядят великолепно, в данный момент я не очень-то облегчаю себе жизнь. Так что если я смогу работать над этими вещами, то буду в лучшем положении, — приводит слова Норриса издание Racingnews365.