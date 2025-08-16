Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я не очень-то облегчаю себе жизнь». Ландо Норрис высказался о борьбе за титул

«Я не очень-то облегчаю себе жизнь». Ландо Норрис высказался о борьбе за титул
Аудио-версия:
Комментарии

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис из команды «Макларен» высказался о борьбе за титул во второй половине сезона.

— Насколько будет сложная борьба с Оскаром во второй половине сезона?
— Я думаю, что уже в первой половине было очень сложно и это будет продолжаться. Разница между нами довольно мала. Я уверен, что есть вещи, в которых я могу преуспеть лучше, и он, вероятно, скажет то же самое. Это будет хорошая и тяжёлая битва, вероятно, до конца. От тебя требуется много усилий, чтобы так сильно сосредоточиться на каждой тренировке, гонке, на всём остальном.

Итак, я уверен, что вторая половина сезона будет долгой… Постараюсь вернуться ещё лучше, потому что есть вещи, которые мне нужно усовершенствовать. До этого я предоставлял себе не лучшие возможности. Несмотря на то, что результаты выглядят великолепно, в данный момент я не очень-то облегчаю себе жизнь. Так что если я смогу работать над этими вещами, то буду в лучшем положении, — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

Материалы по теме
«Вот почему подписал контракт». Хэмилтон — о работе в «Феррари»
Материалы по теме
10 лучших пилотов первой половины сезона Ф-1: лидер рейтинга вас удивит
10 лучших пилотов первой половины сезона Ф-1: лидер рейтинга вас удивит
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android