Бедзекки выиграл квалификацию ГП Австрии MotoGP, Марк Маркес упал

В субботу, 16 августа, на автодроме «Ред Булл Ринг» прошла квалификация 13-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Австрии. Поул завоевал итальянский гонщик Марко Бедзекки на «Априлье». Второй результат у испанца Алекса Маркеса («Дукати»). Третье время у двукратного чемпиона серии из Италии Франческо Баньяи («Дукати»).
Лидер сезона и шестикратный чемпион Марк Маркес («Дукати») упал в концовке квалификации и не смог улучшить время.
MotoGP. Гран-при Австрии. Квалификация
1. Марко Бедзекки («Априлья») — 1:28.060.
2. Алекс Маркес («Дукати») +0.016.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +0.142.
4. Марк Маркес («Дукати») +0.160.
5. Энеа Бастьянини («КТМ») +0.176.
6. Фермин Альдегер («Дукати») +0.242.
7. Педро Акоста («КТМ») +0.356.
8. Франко Морбиделли («Дукати») +0.379.
9. Рауль Фернандес («Априлья») +0.488.
10. Жоан Мир («Хонда») +0.611.
- 16 августа 2025
-
12:34
-
12:32
-
11:34
-
10:14
-
10:07
-
08:55
-
00:27
- 15 августа 2025
-
23:59
-
23:30
-
22:59
-
22:34
-
21:57
-
21:39
-
21:37
-
20:59
-
20:50
-
19:51
-
19:47
-
19:34
-
18:48
-
18:21
-
17:53
-
17:25
-
16:04
-
14:43
-
14:25
-
13:45
-
13:00
-
12:20
-
10:46
-
09:52
-
08:53
-
00:22
- 14 августа 2025
-
23:49
-
23:08