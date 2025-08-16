Скидки
MotoGP — Гран-при Австрии — результаты квалификации

Бедзекки выиграл квалификацию ГП Австрии MotoGP, Марк Маркес упал
В субботу, 16 августа, на автодроме «Ред Булл Ринг» прошла квалификация 13-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Австрии. Поул завоевал итальянский гонщик Марко Бедзекки на «Априлье». Второй результат у испанца Алекса Маркеса («Дукати»). Третье время у двукратного чемпиона серии из Италии Франческо Баньяи («Дукати»).

Лидер сезона и шестикратный чемпион Марк Маркес («Дукати») упал в концовке квалификации и не смог улучшить время.

MotoGP 2025. Этап 13, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Квалификация 2
16 августа 2025, суббота. 12:15 МСК
Окончено
2
Алекс Маркес
Ducati
1:28.076
3
Франческо Баньяя
Ducati
1:28.202

MotoGP. Гран-при Австрии. Квалификация

1. Марко Бедзекки («Априлья») — 1:28.060.
2. Алекс Маркес («Дукати») +0.016.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +0.142.
4. Марк Маркес («Дукати») +0.160.
5. Энеа Бастьянини («КТМ») +0.176.
6. Фермин Альдегер («Дукати») +0.242.
7. Педро Акоста («КТМ») +0.356.
8. Франко Морбиделли («Дукати») +0.379.
9. Рауль Фернандес («Априлья») +0.488.
10. Жоан Мир («Хонда») +0.611.

Гюнтер Штайнер завершает сделку по покупке команды «Тех 3» в MotoGP
