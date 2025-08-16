Леклер: Вассёр очень забавный. Он руководит командой благодаря своему чувству юмора

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», комплиментарно отозвался о руководителе коллектива Фредерике Вассёре.

«Фред очень забавный. Я уверен, что это играет важную роль в команде. У нас в коллективе тоже есть несколько очень весёлых ребят. Однако очевидно, что мы здесь для того, чтобы работать. Это помогает. Когда мы устраиваем командные ужины, мы хорошо проводим время, и мы действительно чувствуем себя семьёй. Да, для меня это определённо семья.

Я вырос в «Феррари» и до сих пор остаюсь здесь. Фред очень хорошо интегрировался в команду. Теперь он руководит ею благодаря своему чувству юмора, которое иногда может облегчить некоторые сложные ситуации», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.