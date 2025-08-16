Скидки
Авто Новости

«Поссорился с парикмахером и потерял бритву». Риккардо пошутил о новом образе

36-летний австралийский автогонщик и бывший пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо пошутил по поводу своего обновлённого образа с большой бородой.

«Я поссорился со своим парикмахером, а потом потерял бритву. Это были тяжёлые шесть месяцев», — пошутил Риккардо на конференции Ray White’s Connect.

Даниэль Риккардо провёл в Формуле-1 14 сезонов, начиная с юниорской программы «Ред Булл». Он выиграл семь гонок в составе основной команды, затем выступал за «Рено» и «Макларен». После ряда неудач и смены команд в 2024 году Риккардо завершил карьеру гонщика в Формуле-1. Сейчас он развивает собственный бренд вина.

