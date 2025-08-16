«С праздником, гонщик!» Пилот «Феррари» Джовинацци поздравил Синнера с днём рождения

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер получил поздравление с 24-летием от 31-летнего соотечественника и гонщика Антонио Джовинацци, представляющим команду «Феррари».

Фото: Скриншот из социальных сетей Джовинацци

«С днём рождения, гонщик!» — подписал фотографию сидящего на симуляторе Синнера Джовинацци.

Антонио на четвёртом этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) «24 часа Ле-Мана» в составе экипажа итальянской команды финишировал на третьем месте в общем зачёте. В 2023-м он стал чемпионом в этой гонке.

Ранее пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала пост с поздравлением в адрес Синнера.