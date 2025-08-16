В Chevrolet показали два концепта мощностью 2000 л. с. Они появятся в игре Gran Turismo 7

Компания Chevrolet представила ещё два футуристичных концепта модели Corvette — это последний из серии проектов, в которых дизайнеры различных студий марки старались продемонстрировать своё видение спорткаров будущего.

Corvette CX Фото: Chevrolet

Один из них — Corvette CX — представляет собой полноприводный суперкар мощностью 2000 л. с. с электромотором на каждом колесе, а второй — Corvette CX.R Vision Gran Turismo — это его гоночная версия. Ни одна из этих моделей не планируется к серийному производству, однако обе будут доступны в игре Gran Turismo 7.

Corvette CX Фото: Chevrolet

Концепт Corvette CX создавался как сочетание классических элементов Corvette с агрессивным футуристичным дизайном. Кузов автомобиля разработан совместно с GM Motorsports Aero Group и вдохновлён фонарём кокпита истребителя.

Кабина Corvette CX Фото: Chevrolet

Автомобиль оснащён системой вентиляторов, которые проводят воздушный поток над задним диффузором и тем самым в реальном времени управляют аэродинамическим балансом. Corvette CX также обладает подвижными передним диффузором и задним антикрылом, они автоматически реагируют на действия водителя, обеспечивая максимальное сцепление с асфальтом.

Corvette CX.R Vision Gran Turismo Фото: Chevrolet

Corvette CX.R Vision Gran Turismo — трековая версия Corvette CX. Этот концепт отличается более развитой аэродинамикой, уменьшенным клиренсом и сниженной массой. Кроме того, в отличие от электрического CX, CX.R VGT оснащён гибридной силовой установкой, в основе которой 2-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью до 900 л. с.

Corvette CX.R Vision Gran Turismo Фото: Chevrolet

Вместе с парой электромоторов на передних колёсах и дополнительным третьим, встроенным в 8-ступенчатую коробку передач, суммарная отдача концепта достигает тех же 2000 л. с.