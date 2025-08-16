Скидки
Авто Новости

MotoGP — Гран-при Австрии — результаты спринта

Марк Маркес выиграл спринт Гран-при Австрии MotoGP, Алекс Маркес — 2-й, Акоста — 3-й
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 16 августа, на автодроме «Ред Булл Ринг» прошла спринтерская гонка 13-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Австрии. Победу одержал шестикратный испанский чемпион серии Марк Маркес («Дукати»). Вторым финишировал его младший брат Алекс Маркес («Дукати»). Третье место у их соотечественника Педро Акосты («КТМ»).

MotoGP 2025. Этап 13, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Спринт
16 августа 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
20:56.071
2
Алекс Маркес
Ducati
+1.180
3
Педро Акоста
KTM
+3.126

MotoGP. Гран-при Австрии. Спринт

1. Марк Маркес («Дукати») — 14 кругов.
2. Алекс Маркес («Дукати») +1.180.
3. Педро Акоста («КТМ») +3.126.
4. Марко Бедзекки («Априлья») +4.032.
5. Брэд Биндер («КТМ») +4.782.
6. Фермин Альдегер («Дукати») +6.032.
7. Энеа Бастьянини («КТМ») +8.294.
8. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +10.953.
9. Жоанн Зарко («Хонда») +11.999.
10. Хорхе Мартин («Априлья») +12.111.

