Итоги первого дня RDS Open в Красноярске: победа Добровольского и возвращение Воробьёва

В Красноярске на территории кольцевой гоночной трассы «Красное кольцо» впервые проходит Открытый чемпионат РДС по дрифту (RDS Open).

В первый соревновательный день для 30 пилотов — четверых в зачёте NXT и 26 в категории PRO, состоялись квалификационные заезды. Участникам предстояло выполнить судейское задание: проехать на треке по нужной траектории, собрать каждую из 11 контрольных точек и учесть все требования судей к углам и скорости. Однако не всем спортсменам удалось дойти до оцениваемых заездов. Некоторые участники не смогли выйти на старт по техническим причинам.

Победителем квалификации в категории NXT стал пилот команды STAR PЁR STARS AIMOL Тимофей Добровольский. На своей Nissan Silvia S14 по имени «Бестия» он выполнил задание судей на 95 баллов из 100, оставив трёх соперников позади. Для спортсмена эта победа в квалификационных заездах стала первой в его карьере в RDS Open. И его стремление к лучшему результату вполне оправдано — на сегодняшний день Тимофей является лидером личного зачёта в категории NXT, и при победе на шестом этапе чемпионата он станет недосягаемым соперником для других пилотов и досрочно станет победителем сезона-2025.

Фото: Пресс-служба RDS Open

Тимофей Добровольский также является пилотом главного чемпионата страны по дрифту, Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP). Соревнования RDS GP прошли в Красноярске неделей ранее, и спортсмен одержал уверенную победу в парных заездах. Пилот отметил, что судьи к оценке проездов участников RDS Open подходят так же строго, как и к спортсменам старшей серии. Отличает судейское задание двух чемпионатов требование к скорости — в Гран-При они выше, так как машины там мощнее и ездят на шинах другой размерности.

Фото: Пресс-служба RDS Open

Вторую строчку в зачёте NXT по итогам квалификационных заездов занимает Артур Зелёный (STAR PЁR STARS AIMOL). В рамках красноярского этапа он показал несколько несвойственные себе заезды. В первой попытке за рулём BMW E92 с именем «Фантом» ему удалось выполнить судейское задание на 87,5 балла, а во второй — на 88,5 балла. Третьим стал результат пилота команды «Tamashi Культура Заноса» Владимира Афанасьева. С заданием рефери спортсмен на BMW E92 справился не без ошибок, набрав в первой попытке лишь 63,5 балла. Второй заезд получился более удачным — пилот заработал 80,5 балла и стал на шаг ближе к бронзе по итогам сезона. Новым участником зачёта NXT стал Павел Серёдкин (г. Иркутск). Свой дебютный квалификационный заезд в серии RDS Open за рулём Nissan Silvia S15 пилот реализовал на 78,5 балла.

Фото: Пресс-служба RDS Open

Заезды зачёта PRO войдут в историю сезона как одни из самых результативных. В «клубе 90+» сразу 16 пилотов из 26 участников категории. С триумфом в чемпионат вернулся Фёдор Воробьёв, первые три этапа RDS Open он уверенно сохранял первенство в турнирной таблице, но в связи с травмой и пропущенными этапами опустился на четвёртую строчку. Первая попытка пилота за рулём ВАЗ-2105 «ЖИГАЦАРЬ» в квалификации показала серьёзность намерений Фёдора, задание судей он сразу выполнил на 98,5 балла, а уже во втором проезде усовершенствовал свой результат до 99 баллов, обогнав предыдущего лидера Анатолия Щербака.

Фото: Пресс-служба RDS Open

Анатолий Щербак расположился на второй строчке квалификационного протокола категории PRO. Пилот, управляя своим Nissan 200SX, по традиции агрессивно собрал все контрольные точки и в первой попытке заработал 98,5 балла, подняв общую планку практически до максимальных значений с самого начала — его заезд был вторым по счёту в квалификации.

Третий результат — 98 баллов — у новосибирского пилота Сергея Алачева, для которого «Красное кольцо» — буквально домашняя трасса. За рулём Nissan Fairlady Z он успешно выполнил задание судей, сделав лишь несколько незначительных ошибок.

Также сильные проезды показали пилот команды HIGHTECH PRO Иван Потапов (97 баллов), Дмитрий Путилин (96,5 балла), Евгений Белов из команды «ФОРВАРД АВТО» и Михаил Давидянц (у обоих — 95,5 балла), а также Сергей Корнеев, набравший 95 баллов ровно.

Фото: Пресс-служба RDS Open

Соревнования шестого этапа RDS Open на гоночной трассе «Красное кольцо» продолжатся завтра, 17 августа. Зрителей ждут парные заезды в зачётах NXT и PRO от Топ-4 и Топ-32 соответственно — до финала.

Топ-4 в зачёте NXT.

Тимофей Добровольский – Павел Серёдкин.

Артур Зелёный – Афанасьев Владимир.

Топ-32 в зачёте PRO.

— Фёдор Воробьёв – bye run.

— Александр Семиколенов – Давидадзе Сергей.

— Сергей Корнеев – Пётр Мартынов.

— Андрей Рябов – Иван Корнейчик.

— Иван Потапов – bye run.

— Георгий Горбатенко – Антон Дубовик.

— Дмитрий Путилин – bye run.

— Дмитрий Добровольский – Валерий Богочаров.

— Анатолий Щербак – bye run.

— Ваге Акопян – Георгий Бибаев.

— Евгений Белов – bye run.

— Егор Губин – Сергей Калюжнов.

— Сергей Алачев – bye run.

— Игорь Озолин – Юрик Погосян.

— Михаил Давидянц – bye run.

— Алексей Бахвалов – Руслан Арефьев.

Следить за ходом соревнований можно на трибунах «Красного кольца», а также в бесплатной онлайн-трансляции на платформе RDS TV после простой регистрации. Заезды и прямые эфиры стартуют в 10:30 по красноярскому времени (MSK +4), будьте внимательны и не пропустите новые достижения и победы любимых пилотов.