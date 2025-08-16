Монтойя: Хэмилтон строил образ крутого вегана, но такой человек не должен быть пилотом

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя раскритиковал образ 40-летнего семикратного чемпиона Ф-1, а также пилота итальянской команды «Феррари» британца Льюиса Хэмилтона.

«Я понимаю Хэмилтона. Льюис хочет, чтобы его изображали крутым веганом, который не хочет причинять вреда животным и домашним любимцам. Но такой человек не должен быть гонщиком. Поскольку тот, кто стремится стать пилотом, не должен бояться убивать людей. Такой человек должен сделать всё возможное для победы. Раньше Хэмилтон таким был, а теперь им является Ферстаппен», — приводит слова Монтойи портал Sportskeeda.