Нико Росберг обратился к «Феррари» с просьбой прислушиваться к Хэмилтону

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг обратился к руководству итальянского коллектива «Феррари» с просьбой прислушиваться к своему бывшему напарнику, семикратному чемпиону Ф-1, а также пилоту «Скудерии» британцу Льюису Хэмилтону.

«Он семикратный чемпион мира, поэтому к тому, что он говорит, нужно прислушиваться. Но на это тоже необходимо время. Многие вещи невозможно изменить в одночасье. Если [Хэмилтон считает, что] есть проблема с тормозами, то разработка новой тормозной системы займёт много времени. Аналогично и с балансом, если Льюиса он не устраивает. Это долгий процесс. Так что во многих вопросах Льюис сконцентрирован на следующем сезоне, учитывая то, что он уже говорил ранее», — приводит слова Росберга портал Sportskeeda.

