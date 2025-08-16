В «Рейсинг Буллз» ответили, возможен ли переход Хаджара в «Ред Булл» в этом сезоне Ф-1

Исполнительный директор «Рейсинг Буллз» Питер Байер ответил, возможен ли переход франко-алжирского дебютанта Формулы-1 и пилота коллектива Исака Хаджара в «Ред Булл», где он заменил бы японца Юки Цуноду.

«Внутри нашей команды сложилось чёткое понимание, что нам необходимо спокойной пережить этот год, сосредоточившись на своей работе. Уверен, что после завершения летних каникул начнётся обсуждение следующего сезона. Однако если говорить честно, то хочу сказать, что в этом году мы всем сохраним спокойствие. И, затрагивая Исака, мы хотели бы дать ему возможность расти и учиться. Он невероятный!» — приводит слова Байера портал Sportskeeda.