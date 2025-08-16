Виньялес пропустит две гонки MotoGP

Пилот команды Tech3 Маверик Виньялес не примет участия в этапах MotoGP в Австрии и Венгрии. Испанец получил травму на Гран-при Германии и после попытки вернуться к гонкам понял, что физическое состояние не позволяет ему преодолеть дистанцию.

«Главная забота — безопасность, особенно если произойдёт авария. Я точно пропущу Венгрию, а перед Барселоной посмотрю на своё состояние. Я пытался вернуться в Австрию, но теперь дам плечу полностью восстановиться», — приводит слова Виньялеса Autosport.

Виньялес уже пропустил Гран-при Чехии после аварии на Саксинринге. На этапе в Австрии он участвовал в пятничных тренировках и квалификации, но затем снялся со спринта и гонки. Испанский гонщик будет оценивать своё состояние перед следующей гонкой в Барселоне.