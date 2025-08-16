Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Виньялес пропустит две гонки MotoGP

Виньялес пропустит две гонки MotoGP
Комментарии

Пилот команды Tech3 Маверик Виньялес не примет участия в этапах MotoGP в Австрии и Венгрии. Испанец получил травму на Гран-при Германии и после попытки вернуться к гонкам понял, что физическое состояние не позволяет ему преодолеть дистанцию.

«Главная забота — безопасность, особенно если произойдёт авария. Я точно пропущу Венгрию, а перед Барселоной посмотрю на своё состояние. Я пытался вернуться в Австрию, но теперь дам плечу полностью восстановиться», — приводит слова Виньялеса Autosport.

Виньялес уже пропустил Гран-при Чехии после аварии на Саксинринге. На этапе в Австрии он участвовал в пятничных тренировках и квалификации, но затем снялся со спринта и гонки. Испанский гонщик будет оценивать своё состояние перед следующей гонкой в Барселоне.

Материалы по теме
Гюнтер Штайнер завершает сделку по покупке команды «Тех 3» в MotoGP
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android