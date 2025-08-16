Скидки
Оскар Пиастри выбрал лучшие победы в сезоне-2025

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри назвал свои любимые победы в сезоне-2025. Среди всех выигранных гонок он выделил Гран-при Бахрейна и Барселоны, отметив, что именно на этих этапах демонстрировал лучший уровень своих выступлений.

«В Бахрейне у меня получился очень сильный уикенд от квалификации до гонки. В Барселоне ситуация была похожей. Поэтому я выбрал эти два Гран-при просто с точки зрения того, как я выступал», – приводит слова Пиастри Speedcafe.

Пиастри также отметил победу в Майами как самую эмоциональную, поскольку она была неожиданной. В текущем сезоне австралиец одержал шесть побед и завоевал четыре поула. Он объяснил, что улучшение квалификационных результатов позволило ему чаще показывать сильные гонки. Сейчас Пиастри лидирует в чемпионате, опережая напарника Ландо Норриса на девять очков.

