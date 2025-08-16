Расселл считает, что переход Хэмилтона в «Феррари» положительно повлиял на «Мерседес»

27-летний пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл заявил, что переход его бывшего напарника, семикратного чемпиона Ф-1 соотечественника Льюиса Хэмилтона в итальянскую «Феррари» положительно повлиял на немецкий коллектив.

«В команде [после ухода Хэмилтона], безусловно, другие настроения. Но в конечном счёте, мы смотрим только на одно — на результаты. Очевидно, [этот сезон] мы начали очень хорошо, но сейчас у нас был не самый удачный период. Надеюсь, мы сможем вернуться на правильный путь, но у любых изменений в любой организации всегда есть свои плюсы и минусы.

Я думаю, что перемены произошли с Льюисом. Это хорошо для него. И также очень хорошо для нас как команды: это новый старт. Иногда нужно сломать шаблон, чтобы вернуться на правильный путь», — приводит слова Расселла портал Sportskeeda.