Ральф Шумахер: при Мекисе в «Ред Булл» больше не будет борьбы за власть

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что назначение Лорана Мекиса руководителем «Ред Булл» поможет стабилизировать ситуацию в команде, но для выхода на прежний уровень ей потребуется время.

«Мекис должен вернуть «Ред Булл» прежние ощущения. Он очень доступный, открытый, в команде больше не будет закулисной борьбы за власть. Но, на мой взгляд, «Ред Булл» понадобится два-три года, чтобы всё снова заработало. Сейчас команда застряла на среднем уровне. При этом «Рейсинг Буллз» показывает стабильные результаты, у них дружелюбная атмосфера, и в «Ред Булл» могут взять это за пример», – приводит слова Шумахера Racingnews365.

Лоран Мекис возглавил «Ред Булл» после увольнения Кристиана Хорнера. Хорнер руководил командой почти 20 лет и стал её первым руководителем в Формуле-1 с момента дебюта в 2005 году. Под его управлением команда шесть раз выигрывала Кубок конструкторов, однако за последние полтора года результаты ухудшились, а внутри коллектива усилились конфликты.