Даниэль Риккардо получил травму ключицы после падения с мотоцикла в Австралии

Бывший пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо пострадал в результате аварии на мотоцикле во время поездки по бездорожью в австралийском штате Квинсленд. Как сообщает Racingnews365, гонщик получил травму ключицы и был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Риккардо ехал через тропический лес Дэйнтри, когда потерял управление и упал с мотоцикла, однако после осмотра в больнице было подтверждено, что угрозы его жизни нет.

Даниэль Риккардо — восьмикратный победитель гонок Формулы-1. В 2024 году он завершил карьеру в чемпионате, проведя последний этап в Сингапуре. После ухода из автоспорта Риккардо редко появляется на публике, однако продолжает оставаться одной из самых популярных фигур среди фанатов. Несмотря на слухи о возможном возвращении в 2026 году, сам гонщик неоднократно заявлял, что его карьера в Формуле-1 завершена.